Presidente do TJPB faz visita institucional na Assembleia Legislativa

Da Redação com Ascom. Publicado em 6 de fevereiro de 2019 às 14:53.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, realizou, na manhã desta quarta-feira (6), uma visita institucional ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino.

Foi a primeira que ele faz após a sua posse como presidente do Poder Judiciário estadual.

Na conversa, os representantes dos dois poderes se prontificaram a trabalhar em conjunto, inclusive firmando parcerias, quando necessário.

“A mensagem é de harmonia, independência, respeito entre os poderes”, afirmou o desembargador Márcio Murilo, durante entrevista concedida após a visita.

Ele frisou que assim como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça adotou medidas de contenção de gastos, em razão da queda de receita no repasse do duodécimo.

Já o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, disse da satisfação de receber o presidente do Tribunal de Justiça. Ele expressou a vontade de trabalhar também em harmonia com o Judiciário.

“Vamos interagir muito, conversar bastante, sempre na busca de construirmos uma Paraíba cada vez melhor e mais justa para todos”, afirmou o parlamentar.

Durante a visita, estavam presentes, no gabinete do presidente da Assembleia, os deputados Manoel Ludgério e Branco Mendes, além do advogado Newton Vita.