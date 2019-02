Presidente do TJPB e governador discutem relação entre os Poderes e parcerias

O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, realizou, na manhã da quinta-feira (14), uma visita institucional ao governador João Azevêdo.

O encontro aconteceu na Granja Santana, residência oficial do Governo do Estado e na pauta a relação entre os poderes e futuras parcerias em prol dos jurisdicionados.

O gestor do TJ foi acompanhado do desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, diretor da Escola Superior da Magistratura (Esma).

Para o desembargador Márcio Murilo, é relevante que haja uma boa relação entre os Poderes.

“É importante a harmonia, porque só quem lucra é o jurisdicionado, é o povo paraibano. Pretendemos, no futuro, termos reuniões para bons debates sobre as necessidades do Judiciário e do Poder Executivo”, destacou o presidente, após sair da visita com o chefe do Poder Executivo estadual.

Já o governador João Azevêdo avaliou como positiva a conversa que manteve com o presidente do Tribunal de Justiça e destacou a importância de haver parcerias entre os poderes.

“Tanto o Governo do Estado como o Tribunal de Justiça têm uma responsabilidade muito grande na prestação dos serviços para a sociedade. A qualificação dessa prestação é que foi o alvo principal dessa nossa pauta. Nós discutimos, aqui, a possibilidade exatamente de estreitarmos a parceria naquilo que o Governo do Estado puder disponibilizar”, afirmou.

Desde que tomou posse na presidência do TJPB, o desembargador Márcio Murilo tem realizado visitas aos representantes dos Poderes e instituições. Ele já esteve com o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adriano Galdino, com o procurador-geral de Justiça, Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, e com o defensor público-geral, Ricardo José Costa Souza Barros.