Presidente do TCE/PB recebe o Fórum de Administradores Tributários do Estado

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Arnóbio Viana, recebeu, na manhã desta terça-feira (5), integrantes do Fórum Permanente de Administradores Tributários (FPAT), organismo criado em 2017 com o propósito da modernização das administrações tributárias dos municípios paraibanos.

Experiência de caráter pioneiro no País, o FPAT, também integrado pelo TCE, reúne representações da Delegacia da Receita Federal, do Ministério Público Estadual, das Secretarias da Receita de João Pessoa, Campina Grande, Santa Rita e Conde.

São outros objetivos desse grupo o aprimoramento de quadros técnicos estaduais e municipais, o compartilhamento de experiências bem sucedidas e o estímulo à promoção de estudos e cursos necessários à estruturação da administração tributária em todos os recantos do Estado.

O encontro permitiu o repasse ao conselheiro Arnóbio Viana dos Planos de ação do Fórum para o exercício de 2019.

Dele participaram o conselheiro do TCE Marcos Costa, o delegado da Receita Federal Hamilton Guedes (coordenador executivo), o secretário de Estado da Receita Marialvo Laureano e os secretários da Receita dos municípios de João Pessoa (Max Bichara) e Santa Rita (Neilton Ramalho).

Também, os auditores de contas públicas Crystiane Mariz Maia Pessoa (vice-coordenadora) e Elkson Miranda, representantes do TCE no FPAT.