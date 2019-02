Presidente do Solidariedade na Paraíba pretende dinamizar o partido

O vice-prefeito de João Pessoa, Manoel Junior, comentou as expectativas à frente do Solidariedade e citou que pretende dinamizar o partido em vários municípios do Estado.

Ele declarou que várias lideranças importantes têm lhe procurado pensando nas eleições de 2020.

Manoel explicou ainda que o Solidariedade está apoiando inteiramente a administração do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV).

– Acredito eu que nós iremos fazer uma estrutura partidária importante para 2020 – disse.

