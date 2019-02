Presidente do Sintep atesta problemas nas escolas da Rede Estadual

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba (Sintep-PB), Socorro Ramalho, comentou sobre as dificuldades enfrentadas pelas escolas da Rede Estadual de Ensino neste início de ano letivo.

Em entrevista nesta quinta-feira, 28, Socorro destacou que apesar das aulas já terem começado, muitas escolas estão sem diretores, o que dificulta várias ações e compromete o ano escolar.

A falta de diretores, conforme Ramalho, atrapalha, por exemplo, a compra da merenda e de insumos de manutenção.

Também atestou a falta de condições de trabalho, como a ausência de ventiladores nas salas de aula, o que dificulta a aprendizagem.

– Muitas vezes saímos das salas para dar aula no pátio, porque é impossível ficar por conta do calor – frisou.

Socorro relatou ainda o problema de ingerência em relação às aulas, afirmando que os próprios professores é quem têm que procurar a Regional de Ensino para saberem onde vão trabalhar.

Em relação ao Plano de Cargos e Carreira e Remuneração (PCCR) da categoria, Ramalho destacou que está pronto e revisado, inclusive por uma comissão mista com componentes do governo, salientando que espera que o governador João Azevêdo (PSB) tenha sensibilidade de aprovar e enviar para a Assembleia Legislativa, para regularizar a aposentadoria dos docentes.

– O PCCR é uma coisa séria. Precisamos que o governo mande para a Assembleia. O governo tem a maioria na Assembleia e acredito que os deputados não irão ser contra o PCCR dos trabalhadores da Educação. Isso vai fazer com que vários professores, com mais de 60 anos, que não tem mais condições de estarem na sala de aula, possam se aposentar sem perder o dinheiro da bolsa desempenho, que atualmente não vai para a aposentadoria – frisou.

Por fim, Socorro convocou todos os trabalhadores da Educação para participarem de uma assembleia que acontecerá nesta sexta-feira, 1 de março, no auditório da Associação Comercial de Campina Grande, a partir das 15h.