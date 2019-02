Presidente do Sintab critica a reforma da Previdência

Giovanni Freire representou o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais do Agreste e da Borborema (Sintab) no ato de quarta-feira (20) realizado por Centrais Sindicais na Praça da Sé, no Centro de São Paulo (SP).

O presidente do Sintab esteve no local, onde fez críticas à reforma da Previdência, apresentada naquele mesmo dia pelo governo Jair Bolsonaro (PSL).

“É uma proposta sem discussão e sem a participação dos trabalhadores. E por não ter a participação daqueles que são os maiores interessados na reforma da Previdência, a proposta não se torna legítima. Com a reforma apresentada pelo governo não tem outra opção para o trabalhador: só trabalhar e morrer”, afirmou o sindicalista.

Giovanni Freira falou ainda que o Sintab realizará Assembleias para conversar com os trabalhadores sobre a proposta, mas ressaltou: “Caso governo não venha negociar com os trabalhadores apenas uma greve geral em todo o país, como a que aconteceu frente a última proposta, é o que vai garantir os diretos dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil”.

Segundo os organizadores, mais de 10 mil pessoas estiveram no ato. Entre outras entidades, houve a participação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB). Como representantes dos movimentos sociais, estiveram a ‘Frente Brasil Popular’ e ‘Povo Sem Medo’.