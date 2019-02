Presidente do PT/PB convoca militância para ir às ruas em defesa de Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi condenado novamente a 12 anos e 11 meses de prisão no processo da Operação Lava Jato, agora sobre obras realizadas por uma empreiteiras em um sítio de Atibaia (SP).

Lula foi punido pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além de dele, outros 10 réus também foram condenados. A sentença foi expedida pela juíza Gabriela Hardt, da Justiça Federal de Curitiba.

O presidente do PT na Paraíba, Jackson Macedo, disse que a sentença já era o esperado por se tratar de uma perseguição política.

“Isso não pegou a gente de surpresa. Nós sabemos que a Operação Lava Jato existiu exclusivamente para condenar o PT, perseguir o presidente Lula e os nossos filiados. Eles fizeram tudo para que Lula não disputasse as eleições, prenderam-no quando ele tinha 40% das intenções de votos. Eles sabiam que Lula venceria as eleições e logo no primeiro turno das eleições”, disse.

Segundo ele, agora, mais ainda, tem interesse na liberdade do ex-presidente porque sabe que ele vai rodar o Brasil, vai liderar a oposição e vai ser o grande nome de uma frente que vai ser construída no país contra o governo de Bolsonaro.

“Eles condenam o presidente mais uma vez sem provas, a partir de delações premiadas que não juntam prova alguma contra o Lula”, disse.

Para Macedo, cabe o PT ocupar as ruas porque não há nenhuma expectativa em relação à Justiça.

“Vamos ocupar as ruas e ampliar as manifestações em defesa do nosso ex-presidente”, disse acrescentando que o partido vai solicitar uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir a prisão do ex-presidente.

No próximo dia 8 de março, data alusiva ao Dia Internacional da Mulher, haverá uma marcha das militantes femininas em prol da liberdade do ex-presidente da República.