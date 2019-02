Presidente do PSL criou ´candidata laranja´ em Pernambuco

O grupo do presidente nacional do PSL, deputado Luciano Bivar (PE, (foto), eleito na semana passada segundo vice-presidente da Câmara Federal, criou ´candidata laranja´ em Pernambuco na eleição de 2018, denuncia neste domingo o jornal Folha de São Paulo.

A quatro dias do pleito, Maria de Lourdes Paixão recebeu R$ 400 mil em dinheiro público, do fundo partidário da legenda.

Secretária administrativa do PSL pernambucano, ela foi a terceira maior beneficiada no país com verba do PSL, mais que o presidente Jair Bolsonaro e que a deputada Joice Hasselmann (SP), que teve 1,079 milhão de votos.

Maria de Lourdes concorreu a uma cadeira na Câmara e recebeu só 274 votos.

O número baixo é indicativo de candidatura de fachada. A prestação de contas dela aponta o gasto de 95% do valor em uma gráfica, para a impressão de santinhos e adesivos, ainda conforme o jornal.

*fonte: uol