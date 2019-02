Presidente da FIEP se reúne com a cônsul Geral da Alemanha

Da Redação com Ascom. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 22:48.

Nesta segunda-feira, 11/02, o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba – FIEP, Francisco de Assis Benevides Gadelha recebeu na Federação, em João Pessoa, a visita da cônsul Geral da Alemanha para o Nordeste, Maria Könning-de Siqueira Regueira.

Durante o encontro Francisco Gadelha tratou com Maria Könning das relações comerciais entre a Paraíba e a Alemanha, através da análise de dados da balança de exportação e importação das empresas paraibanas e ainda tratou sobre a próxima edição do Encontro Econômico Brasil-Alemanha, que será realizado na cidade de Natal, no mês de setembro deste ano.

“Vamos buscar possibilidades de cooperação. Será uma oportunidade dos empresários alemães descobrirem as potencialidades da Paraíba e dos demais Estados do Nordeste. Ao longo de seus 37 anos, esta é a segunda vez que o evento acontece em um estado do Nordeste e lá estarão representantes da economia e da política da Alemanha e nós podemos contribuir para o desenvolvimento da Região”, explicou a cônsul.

Segundo o Centro Internacional de Negócios da Paraíba – CINPB, nos últimos três anos, houve um crescimento das exportações Brasileiras para a Alemanha.

Os principais produtos exportados são café, resíduos de deoja, minérios de cobre, pasta química de madeira e turborreatores. Já as importações também seguiram o mesmo fluxo de crescimento.

Os itens mais importados no período foram produtos imunológicos, medicamentos, cloreto de potássio, componentes de nitrogênio, compostos heterocíclicos e caixas de marcha.

Em relação às exportações paraibanas para a Alemanha, o CINPB identificou que também houve crescimento nos últimos anos.

Os principais produtos exportados são: mamões, mica em bruto, pedras preciosas e semipreciosas, calçados de borracha e calçados de matérias têxteis.

Já os principais produtos importados foram: máquinas para fiação, partes de bombas para líquidos, partes de motores e estações base de telecomunicações.