Presidente da Fiep é alvo de operação da Polícia Federal

Deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (19), a “Operação Fantoche”, que tem o objetivo de investigar um grupo de empresas que vem executando convênios com o Ministério do Turismo e entidades do Sistema S, tem com um de seus alvos o presidente da Federação das Indústrias da Paraíba (Fiep), Francisco de Assis Benevides Gadelha.

Um mandado de prisão temporária contra o empresário foi expedido pela Justiça Federal em Pernambuco, mas ainda não foi cumprido, uma vez que Buega Gadelha, segundo a assessoria de imprensa da Fiep, está cumprindo agenda em Brasília nesta terça-feira.

Além do mandado de prisão, a Justiça também deferiu o pedido de quebra do sigilo bancário de todos os bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras, no período de 1º de fevereiro de 2012 até 23 de janeiro de 2019.

Ainda sobre o caso, a assessoria da Fiep também informou que o empresário deve se posicionar sobre a operação através de uma nota, que deve ser divulgada após coletiva de imprensa sobre a operação, marcada para hoje de manhã em Recife.

Além de Buega, também foram alvo de mandados de prisão o empresário Luiz Otávio Gomes, diretor da Aliança Comunicação, empresa responsável pela organização das duas últimas edições d’O Maior São João do Mundo, em Campina Grande, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga, e outras setes pessoas.

De acordo com a Polícia Federal, a operação, que conta com o apoio do Tribunal de Contas da União (TCU), investiga desvios, através das empresas investigadas, de aproximadamente R$ 400 milhões do Ministério do Turismo e de entidades do Sistema S.

Além dos mandados de prisão, outros 40 mandados de busca e apreensão também estão sendo cumpridos, nos estados de Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Alagoas e no Distrito Federal.

Confira quem são os alvos dos mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal:

Robson Braga de Andrade

Luiz Otávio Gomes Vieira da Silva

Júlio Ricardo Rodrigues Neves

Lina Rosa Gomes Vieira da Silva

Luís Antônio Gomes Vieira da Silva

Hebron Costa Cruz de Oliveira

José Carlos Lira de Andrade

Francisco de Assis Benevides Gadelha

Ricardo Essinger

Jorge Tavares Pimentel Júnior