Presidente da FIEP convoca entrevista coletiva para esta quinta-feira

A assessoria do presidente afastado da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEP), Francisco Buega Gadelha, está convocando os veículos de comunicação do Estado para uma entrevista coletiva que ele concederá no final da tarde de hoje (17h).

A entrevista ocorrerá nas dependências do Hotel Sapucaia, que fica no bairro Tambaú, na orla de João Pessoa.