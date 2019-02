Presidente da Famup orienta prefeitos a terem cautela com os recursos do FPM

O presidente da Federação das Associações dos Municípios da Paraíba (Famup), o prefeito da cidade de Sobrado, George Coelho, alertou as prefeituras a terem cautela nos gastos deste mês de fevereiro, tendo em vista a diminuição do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Segundo ele, este é, tradicionalmente, um dos meses com melhores repasses, mas o primeiro pagamento da cota já veio com uma queda.

– Muitos municípios nem sequer puderam repassar o duodécimo para as Câmaras, porque não tiveram condições. Então, estamos pedindo que os prefeitos tenham cautela e tenham essa preocupação. Estamos sofrendo com essa falta de repasse, e os municípios estão com poucos recursos – disse.

Ele ressaltou que pelo menos 70% dos municípios paraibanos estão com problemas para fechar as contas.

– Temos mais de 130 municípios que sobrevivem apenas do repasse, mas têm que bancar com recursos próprios os programas federais. Fica difícil para trabalhar, e o pouco que tem ainda tem que complementar. Espero que a situação melhore e que o próximo repasse seja melhor para complementar o que está faltando – pontuou.

De acordo com o presidente, o que poderá mudar a situação dos municípios é se houver a mudança no pacto federativo.

*As informações são da Rádio Campina FM