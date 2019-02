Presidente da CMJP prestigia posse dos deputados estaduais e da Mesa Diretora

Da Redação com Ascom. Publicado em 2 de fevereiro de 2019 às 9:03.

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereador João Corujinha (DC), participou, nesta sexta-feira (01), da solenidade de posse dos deputados estaduais da 19ª Legislatura e da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB). A cerimônia foi bastante prestigiada e aconteceu no Plenário Deputado José Mariz, na sede do Legislativo paraibano.

Na ocasião, o ex-vereador Eduardo Carneiro (PRTB), que obteve 17.869 votos para deputado estadual nas eleições de 2018, tomou posse e fez questão de agradecer aos vereadores pela acolhida na Câmara.

O parlamentar ainda destacou que participou de várias conquistas do primeiro biênio da atual legislatura da CMJP, e que vai levar o que levar o que aprendeu para a sua nova jornada.

“Este é um dia extremamente importante na minha trajetória. Nunca tinha imaginado ingressar na carreira política, mas, tornei-me vereador da cidade onde nasci, cresci e constituí família. Tive a honra de representar o povo como vereador na Câmara e de participar desse primeiro biênio como componente da Mesa Diretora. Conseguimos grandes avanços, como a aprovação das Emendas Impositivas e a volta das audiências do legislativo Municipal nos bairros da cidade. Reafirmo meu compromisso com João Pessoa e agora vou trabalhar por toda a Paraíba, sem deixar de representar esta cidade, onde tive minha maior votação e pela qual tenho amor e carinho”, reforçou.

Já o presidente João Corujinha, que junto a outras autoridades compôs a mesa da solenidade, salientou a importância da afinidade entre os Poderes.

“O bom relacionamento entre as instituições é fundamental para gerar resultados positivos para a população. Vim prestigiar esse momento importante para o Parlamento Estadual, desejar sucesso aos integrantes dessa Casa Legislativa, e deixar as portas abertas do Legislativo Municipal para a discussão de ideias e possíveis parcerias que beneficiem a nossa capital”, afirmou.

A solenidade também contou com as presenças dos vereadores: Dinho (PMN), Milanez Neto (PTB) e Eliza Virgínia (PP), além de outras autoridades paraibanas.

A nova Mesa Diretora da ALPB será composta pelos deputados Adriano Galdino (PSB), presidente; Genival Matias (Avante), 1º vice-presidente; Manuel Ludgério (PSD), 2º vice-presidente; Inácio Falcão, 3º vice-presidente; Camila Toscano (PSDB), 4ª vice-presidente; Nabor Wanderley (PRB) , 1º secretário; Bosco Carneiro (PPS), 2º secretário; Edmílson Soares (Podemos), 3º secretário; Wallber Virgolino (Patri), 4º secretário; Moacir Rodrigues (PSL), 1º suplente; Galego de Souza (PP), 2º suplente; Doutora Paula (PP), 3ª suplente e Caio Roberto (PR), 4º suplente.