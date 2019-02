Presidente da CMJP participa de solenidade de posse da nova Mesa Diretora do TJ-PB

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP), vereador João Corujinha (DC), prestigiou a solenidade de posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ-PB) para o biênio 2019/2020, que tem como presidente o desembargador Márcio Murilo.

Durante o evento, João Corujinha destacou a importância das instituições manterem uma boa relação.

“É muito importante que haja uma boa relação institucional entre o Legislativo Municipal e o Judiciário. São duas instituições que atuam diretamente junto à sociedade e fazem parte do cotidiano da população pessoense e paraibana”, acentuou.

O presidente da CMJP ainda salientou a parceria já existente entre o TJ-PB e a Casa Napoleão Laurean, na área de comunicação, para divulgar os trabalhos do Judiciário Paraibano.

“Essa parceria já existe. Por isso, reforcei com o desembargador Márcio Murilo que os nossos veículos de comunicação (TV e Rádio Câmara) estão abertos para que o Tribunal de Justiça divulgue suas atividades”, afirmou.

O desembargador Márcio Murilo, por sua vez, agradeceu a oportunidade e destacou a atenção da Câmara dos Vereadores da Capital com o Poder Judiciário Paraibano.

Nova Mesa

Além do desembargador Márcio Murilo, também foram empossados os desembargadores Arnóbio Alves Teodósio, na Vice-Presidência; Romero Marcelo da Fonseca, como Corregedor-Geral de Justiça; Marcos Cavalcanti de Albuquerque, como Diretor da Escola Superior da Magistratura (ESMA); José Aurélio da Cruz, como Ouvidor-Geral de Justiça; e João Benedito da Silva, como Ouvidor substituto.

O desembargador Márcio Murilo substitui o desembargador Joás de Brito Pereira Filho na Presidência do TJ. Em seu discurso, Joás destacou várias ações e medidas adotadas durante sua gestão.

Márcio Murilo tem como metas principais a economia de recursos, o enxugamento da folha de pessoal e mais investimentos na 1ª instância.

A solenidade de posse ocorreu no anfiteatro do Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado (TCE), e contou com a presença de servidores do TJ, advogados, militares e políticos, como o governador João Azevedo (PSB) e o prefeito da Capital, Luciano Cartaxo (PSD). Na ocasião, a Banda de Música da Polícia Militar tocou o Hino Nacional.