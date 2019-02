Presidente da CMCG dá prazo para vereadores tomarem posse na Mesa Diretora

A presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD), afirmou que dará um prazo até a próxima quinta-feira, 7, aos vereadores Márcio Melo (PSDC), Sargento Neto (PRTB) e Saulo Germano (PSDC) para que eles decidam se irão tomar posse ou não nos cargos de secretários da Mesa Diretora da Casa.

Os três parlamentares, que faltaram a posse em 1° de janeiro por afirmarem que os cargos de secretários não têm funcionalidade, terão que, caso desistam de fato, abdiquem das funções da Mesa por escrito.

Conforme Ivonete, os vereadores em questão querem, na verdade, é ter o poder de decisão com o setor financeiro da Casa e com os funcionários, ou seja, as funcionalidades que são de competência da presidência, mas que para isso eles teriam também que ser solidários nas prestações de contas.

– Cada um tem o seu papel. Não foi a presidente Ivonete quem criou o regimento e nem quem colocou as funções de cada um. Cada um faz a sua função. O que esses vereadores, pelo menos esses três e mais alguns, querem é uma questão muito difícil, que não existe aqui na Paraíba e nem no Brasil, que é mexer com a questão financeira e de decisão de funcionários, a coisa toda burocrática da presidência. Na realidade, quem passar a mexer com isso vai ser solidário na hora de responder ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público – explanou.

Entretanto, Ivonete afirmou que até concorda com a possível emenda para que os secretários sejam ordenadores de despesa, desde que a responsabilidade seja de quem passar a compartilhar a questão, que seria, no caso, o primeiro secretário.

Porém, frisou que essa emenda deve ser baseada em uma outra Câmara de Vereadores que já faça isso, pois a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, por exemplo, não aceitam a assinatura de dois parlamentares em documentos e em transações bancárias.

Em relação às críticas que tem recebido do colega Márcio Melo, sobre os cortes feitos na Casa para o enxugamento de despesas, Ivonete afirmou que já havia conversado com alguns vereadores sobre o tema, mas deixou claro que um gestor não precisa estar dando explicações, citando o exemplo do prefeito Romero Rodrigues.

– O prefeito Romero Rodrigues está fazendo um corte de nomes e não perguntou se a Câmara concordava. Alguma dessas pessoas ligadas a vereadores. Eu ainda, graças a Deus, não cortei nomes, mas, infelizmente, esse momento irá chegar. Agora em fevereiro nós já vamos ter um pré-resultado do concurso, pois ainda haverá a prova de títulos, e o resultado final saíra em abril. Então, até lá, a Câmara continua como está, mas com a entrada dos novos funcionários as vagas serão preenchidas por esses efetivos – comentou.

Ivonete também discordou da postura dos vereadores que estão há mais tempo na Casa, que têm reprovado o atraso no pagamento dos prestadores de serviço no mês de dezembro.

A parlamentar afirmou que desde que entrou na legislatura, no ano de 2005, nenhum presidente conseguiu pagar o mês de dezembro e que ela, apesar das dificuldades nesses dois anos na presidência, conseguiu pagar uma parte desses prestadores no último mês do ano.

Ivonete atribuiu as críticas que tem recebido ao fato dela ser mulher e a uma “rinha política” por conta da pretensão do marido dela, o deputado estadual Manoel Ludgério (PSD), ter se lançado pré-candidato a prefeito de Campina Grande.

– Quero crer que o que existe, na realidade, além de preconceito, é uma rinha política por conta do meu marido ter se lançado candidato a prefeito de Campina Grande. Alguns acham que Manoel não pode ser candidato, mas Manoel pode sim e deve ser. Sofro retaliações porque sou mulher. Estou à frente de um poder que não pode errar, porque é cobrado pelo Ministério Público, pela população, pelo Tribunal de Contas, e não vou estar, irresponsavelmente, atendendo as queixas de um e de outro para que depois eu fique prejudicada. Eu não paguei uma pequena parte dos servidores ainda, quero que esses vereadores entendam a palavra “ainda”, porque quando paguei os valores de assessores dos gabinetes, e eu paguei todos. Com isso, cheguei aos 70% que se pode usar na folha e não porque a Câmara está quebrada. Isso é conversa de quem não tem o que fazer – retrucou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta terça-feira, 05.