Presidente da CMCG critica cogitação de aproximação de seu esposo com o governador

A vereadora Ivonete Ludgério (PSD) afirmou que possui um documento em seu gabinete pedindo uma audiência ao governador João Azevêdo (PSB) para reivindicar a construção de uma maternidade, a construção de um Centro de Convenções e a intervenção do governo do Estado e da Universidade Estadual da Paraíba para que exista a liberação do antigo prédio da Faculdade de Comunicação Social e posterior instalação da extensão do Hospital Universitário Alcides Carneiro.

Ivonete lamentou ainda que estejam cogitando aproximação política do deputado estadual Manoel Ludgério (PSD) com o governador João Azevêdo (PSB) apenas porque foi anunciado o apoio administrativo.

– A interpretação hoje de julgar a posição de Manoel, que eu acho mesquinha e baixa, a posição de dizer porque um deputado dá um apoio administrativo e vai com sua base reivindicar o que os municípios precisam, aqui já se chama de adesão e a imprensa propaga. Nós temos marcada a audiência da Câmara de Campina Grande com o governador e estou esperando apenas a confirmação da data – disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM