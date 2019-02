Presidente da Câmara de Campina Grande pede audiência a João Azevêdo

A vereadora-presidente do Poder Legislativo de Campina Grande, Ivonete Ludgério (PSD), anunciou na sessão ordinária dessa terça-feira (5) que solicitou uma audiência ao governador João Azevêdo (PSB).

– Estou apenas esperando a confirmação da data – assinalou.

Ivonete disse que a intenção é levar para a audiência todos os 23 vereadores campinenses, ocasião em que pretende encaminhar pelo menos três pleitos: uma maternidade regional para a cidade; a construção do centro de convenções; e o repasse ao Hospital Universitário Alcides Carneiro das antigas instalações do prédio da Faculdade de Comunicação Social da UEPB (bairro Sao José), para expansão dos serviços hospitalares fornecidos à população, através do SUS (Sistema Único de Saúde).

– Isso não é uma aproximação de Ivonete a João Azevêdo, mas apenas o papel de quem quer que Campina Grande cresça – registrou a vereadora.