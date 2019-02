Presidente da Câmara assegura que não existe divisão na bancada governista

Nesta quarta-feira (13), a presidente Ivonete Ludgério (PSD) descartou a tese de que existiria um possível racha na bancada governista da Câmara Municipal de Campina Grande.

“Não existe divisão na bancada. Estamos votando com unanimidade nas matérias que vão para o Plenário, bem como votamos hoje por unanimidade nos novos candidatos aos cargos da Mesa”, destacou.

A vereadora se refere à eleição de João Dantas (PSD) e Renan Maracajá (DC) para ocupar, respectivamente, os cargos de 2º e 3º secretários.

A eleição foi necessária devido à renúncia de Saulo Germano (DC) e Sargento Neto (PRTB). Só que a sintonia ainda apresenta ruídos.

Ivonete Ludgério anunciou hoje uma proposta alternativa de Emenda ao Regimento Interno da Casa. A medida é um contraponto ao projeto elaborado pelo colega de bancada Sargento Neto.

Os dois projetos preveem mais compartilhamento de poderes entre presidência e secretariado, mas o de Ludgério estabelece que a medida só deve entrar em vigor a partir de 2021, após o encerramento de seu mandato.

A presidente justifica a extensão do prazo argumentando que “não faz sentido mudar as regras no meio do jogo”, já que ela foi eleita para assumir a Casa no biênio 2019/2020. “É só isso”, afirmou.

Questionada se a existência de duas propostas diferentes não representaria um cabo de guerra na bancada do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), ela afirmou:

“Não existe cabo de guerra, nem existem dois grupos na bancada do prefeito. Estamos unidos”.

A vereadora afirmou ainda que vai buscar pelo consenso. Segundo ela, a bancada governista deve se reunir nas próximas semanas para encontrar a melhor proposta. Na ocasião, se buscará “o denominador comum”.