Presidente da ALPB reafirma parceria harmônica entre os poderes

O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (PSB), recebeu nessa quarta-feira (6), em seu gabinete, a visita dos presidentes do Tribunal de Justiça, desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, e do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Arnóbio Alves Viana.

São visitas meramente institucionais, mas que o deputado destacou a importância no sentido de reafirmar a parceria harmônica entre os poderes.

Conforme Adriano Galdino, o bom diálogo entre os poderes é fundamental para compartilhar o aprendizado, expor desafios e apresentar soluções que beneficiem o povo paraibano.

“Esta Casa tem a função de receber os poderes e eu fico muito feliz por estar, em nome de todos os deputados, recebendo os presidentes dos poderes. Nós vamos dialogar muito, sempre em busca de construirmos uma Paraíba melhor e mais justa para todos”, afirmou o presidente.

Na conversa, os representantes dos dois poderes se prontificaram a trabalhar em conjunto, inclusive firmando parcerias, quando necessário.

“A mensagem é de harmonia, independência, respeito entre os poderes”, afirmou o desembargador Márcio Murilo, durante entrevista concedida após a visita.

Ele frisou que assim como a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Justiça adotou medidas de contenção de gastos, em razão da queda de receita no repasse do duodécimo.