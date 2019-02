Presidente da ALPB discute parcerias com superintendente da CGU na PB

Da Redação com Ascom. Publicado em 26 de fevereiro de 2019 às 20:20.

O presidente da Assembleia Legislativa (ALPB), Adriano Galdino (PSB), se reuniu, na tarde desta terça-feira (26), com o superintendente da Controladoria Geral da União (CGU) na Paraíba, Gabriel Aragão Wrigh.

Durante o encontro, os dois conversaram sobre o trabalho de transparência implantado no Poder Legislativo e a possibilidade de firmar parcerias, entre as instituições, que contribuam para o desenvolvimento do Estado.

Adriano Galdino garantiu que a Casa de Epitácio Pessoa está à disposição da CGU e ressaltou a necessidade de discutir temas que possam acarretar ações em prol da população. “Foi um encontro de cortesia para buscar parcerias. Nós temos que criar estratégias para transformar o nosso Estado em um lugar cada vez mais justo e melhor para todos”, disse o presidente.

Na oportunidade, Galdino destacou que uma das principais marcas da sua gestão na Assembleia Legislativa é a transparência. Ele explicou que mensalmente serão apresentados todos os valores recebidos e gastos, apresentando um balanço à sociedade das ações da Casa.

“Teremos uma prestação de contas mensal pública para que as pessoas tenham conhecimento do que chegou, em termos de recurso”, garantiu o presidente.

Já o superintendente da Controladoria Geral da União, Gabriel Aragão Wrigh, ressaltou que a parceria com ALPB é muito positiva e destacou trabalhos que poderão ser realizados através da Ouvidoria dos dois órgãos.

“Tanto a Assembleia, quanto a CGU tem a missão de servir ao povo, apoiar os municípios, os Estados, nessa missão de cada vez mais ter uma governança melhor. Conversamos sobre parcerias e apoio a municípios para a instalação de ouvidorias, entre outras coisas. Foi um prazer receber o presidente da Assembleia para quer a gente possa alinhar essas ações e cada vez mais estarmos caminhando de forma a ajudar a população”, disse Gabrial Aragão.