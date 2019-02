Presidente da ACCG defende reforma da Previdência

Com a apresentação da reforma da Previdência pelo governo Jair Bolsonaro (PSL), Marcos Procópio, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), avaliou que o país está em um bom caminho.

“Estamos em um bom ponto de partida. A nova legislação da Previdência e outras ações microeconômicas que estão sendo desenvolvidas, sinceramente são um bom caminho. O Brasil está precisando exatamente deste tipo de mudança”, afirmou.

Na opinião dele, a reforma é necessária para a reversão de expectativas do empresariado nacional e estrangeiro. Com o governo sinalizando responsabilidade no trato da finança pública, ele aposta em mais investimentos no setor produtivo e, consequentemente, mais emprego para a população.

“Ninguém quer investir em um país que tem a previsibilidade de quebrar. Então quando você retira essa previsibilidade de insolvência, você faz com que todos os investidores internos e externos consigam enxergar um horizonte melhor”, destacou Marcos Procópio.

Segundo ele, “se o governo faz a reforma e diz que está cuidando da finança pública (e que o horizonte dos próximos 10 anos vai ser um horizonte benéfico), neste momento os investimentos acontecem e o emprego surge”.

ACCG

Marcos Procópio afirmou ainda que o trabalho a frente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG) tem como foco sempre “a busca do desenvolvimento e do emprego na cidade”. Essa é a missão que ele afirma defender na entidade.

O dirigente esclareceu que os caminhos para se buscar atingir esse objetivo variam: “Todos os mecanismos que são utilizados para fazer com que o emprego permaneça em nossa cidade, a gente discute paulatinamente desenvolvendo as ações que são necessárias”.

