Presidente da ACCG comenta rompimento da PMCG com empresa que gerenciava o São João

Marcos Procópio, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), avaliou positivamente a rescisão do contrato da Prefeitura de Campina Grande com a empresa Aliança Comunicação e Cultura.

A empresa foi responsável pela produção da festa nas duas últimas edições.

– Essa cidade se reinventa, mas sempre preserva seus hábitos, seus costumes e seus empreendimentos. Mais uma vez a gente teve que se reinventar para manter aquilo que é tradição, o nosso São João – afirmou.

Para o dirigente empresarial, o São João “é o que nos projeta, é ele que nos traz renda, é ele que coloca o nome da cidade de Campina Grande em nível nacional e até fora do Brasil. Então, ele deve ser preservado”.

Considerado o ‘Maior São João do Mundo’, a festa atrai milhões de turistas todos os anos para a cidade, o que faz girar a economia local.

A rescisão do contrato saiu uma semana após ser deflagrada a ‘Operação Fantoche’, pela Polícia Federal. Dirigentes da empresa Aliança Comunicação, que até então geria o evento, foram presos por suspeita de desvio de recursos no Sistema S e no Ministério do Turismo.

É importante frisar que a Prefeitura não está envolvida nem foi alvo de nenhuma investigação.

Com informações da Rádio Caturité FM.