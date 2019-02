Presidente confirma acordo entre lideranças sobre composição de Comissões na CMJP

O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, vereador João Corujinha (PSDC) , afirmou que existiu um acordo entre as lideranças da oposição e da situação para a composição das principais Comissões Permanentes da Casa, cujo acordo foi feito em detrimento da sua eleição neste segundo biênio.

Segundo ele, as Comissões são decididas pelo colegiado de líderes e os líderes da oposição, Marcos Henrique (PT) e da situação, Milanez Neto (PT), já enviaram a composição para a publicação.

“Eles vão decidir quem serão os presidentes das Comissões. É maioria proporcional, mas, mesmo assim, o acordo foi feito para que a oposição tivesse três membros e a situação quatro, que poderia ser bem maior pela proporcionalidade. Mas, eles apresentaram assim e a decisão fica entre os membros, bem como a indicação para os cargos de presidente e vice-presidente”, explicou.

É que a bancada de oposição quer presidir a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento durante a presidência do vereador Corujinha, uma vez que, a bancada governista ficou com as duas mais importantes Comissões na gestão do vereador Marcos Vinícius (PSDB).

A oposição acusa os governistas de quebrarem o acordo firmado em 2016.

“A base governista tem maioria na Casa e quer dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito nas duas Comissões. Eu sou o presidente e só posso mandar publicar o que ficar decidido. Sou apenas um juiz, mas não decido”, destacou Corujinha.