Presidente avalia atitude de vereadores que resolveram atender na calçada da CMCG

Ivonete Ludgério (PSD), presidente da Câmara Municipal de Campina Grande, também avaliou nesta quarta-feira (27) o caso dos gabinetes instalados por Anderson Maia (PSB) e Galego do Leite (Podemos) em frente a Casa de Félix Araújo.

Na opinião da vereadora, “cada um faz de seu mandato aquilo que acha que é o certo. Eu, por exemplo, não faria. Mas dou plena liberdade de escolha aos colegas”. Ludgério diz que também segue atendendo à população, mas em seu escritório particular: “Acredito que todos os vereadores estão fazendo”.

A ideia do gabinete surgiu logo após a Casa entrar em recesso no dia 18 de fevereiro. Enquanto ocorre a reforma no setor elétrico, os vereadores estão atendendo à população do lado de fora. Ela informou que os trabalhos legislativos retornam no dia 7 de março após o carnaval.

Com informações da Caturité FM.