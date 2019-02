Presidência do Senado divide comissões entre 11 partidos

Da redação com Folhapress. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 23:02.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Em acordo com os líderes partidários, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), distribuiu nesta terça (12) as 13 comissões permanentes da Casa entre 11 partidos.

Maior partido do Senado, com 13 integrantes, o MDB comandará a comissão de Educação e a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), com Simone Tebet (MS). Esse colegiado é considerado o mais importante porque é responsável por decidir sobre a constitucionalidade de matérias.

O MDB também presidirá a CMO (Comissão Mista de Orçamento), responsável por definir o Orçamento federal.

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, vai presidir a comissão de Agricultura.

Maior partido de oposição, o PT presidirá a comissão de Direitos Humanos.

A CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) ficará com o PSD, que indicará Omar Aziz (AM). A legenda também indicará o presidente da comissão de Relações Exteriores.

A Rede vai presidir a comissão de Meio Ambiente, enquanto o DEM, partido de Davi, ficará com Infraestrutura.

O Podemos presidirá a comissão de Assuntos Sociais. PRB e PSC, que têm apenas um senador, cada, se revisarão na presidência e na vice na comissão Senado do Futuro, que discute temas variados.

Ciência e Tecnologia ficará com o PP. O PSDB vai comandar duas comissões: Desenvolvimento Regional e Fiscalização e Controle.