Prefeitura revela ‘plano B’ para gestão d‘O Maior São João do Mundo

Um processo licitatório será aberto para a escolha da nova empresa que vai gerir ‘O Maior São João do Mundo’. Mas, se o acordo não prosperar com a iniciativa privada, a própria Prefeitura de Campina Grande pode vir a fazer a gestão do evento, segundo o prefeito Romero Rodrigues (PSDB).

– O ‘plano B’ é a Prefeitura realizar a gestão diretamente do São João. [Se houver] qualquer impossibilidade ou dificuldade técnica de conseguir uma empresa interessada na realização do evento, nós vamos assumir a gestão d’O Maior São João do Mundo – explicou o gestor.

No entanto, o ‘plano B’ é tratado apenas como uma alternativa a ser utilizada como último recurso. O prefeito faz questão de ressaltar que o modelo de gestão direta foi utilizado entre 2013 e 2016, mas que foi ‘desastroso’ para o município.

Em qualquer circunstância, Romero Rodrigues garantiu que a festa será realizada entre os dias 7 de junho e 7 de julho, bem como se buscará manter a grade de programação cultural que já estava sendo anunciada pela empresa Aliança Comunicação e Cultura.

A licitação para a escolha da nova empresa está prevista para o dia 14 de março. O procedimento será necessário porque a Prefeitura de Campina Grande anunciou nesta quarta-feira (27) a rescisão do contrato com a empresa Aliança Comunicação, responsável pelas duas últimas edições do evento.

O anúncio foi feito pelo próprio prefeito Romero Rodrigues (PSDB) e veio uma semana após a deflagração pela Polícia Federal da ‘Operação Fantoche’, que prendeu dirigentes da Aliança, suspeitos de envolvimento em esquema de desvio de recursos públicos.

A Justiça Federal aponta que a Aliança foi a principal empresa beneficiada por supostos desvios de recursos oriundos no Sistema S e no Ministério do Turismo.

É importante frisar que a Prefeitura de Campina Grande não está envolvida na ‘Operação Fantoche’ e nem foi algo de nenhuma investigação nesse sentido.

Com informações da Rádio Caturité FM.