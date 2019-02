Prefeitura de João Pessoa lança projeto que integra arte e cultura

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da coordenação do ‘Programa Mais Alfabetização, irá lançar nesta segunda-feira (25) o projeto ‘Integrart’, que irá atender inicialmente 180 alunos do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental II da Rede Municipal.

O lançamento será a partir das 9h, no auditório do Centro Administrativo Municipal, em Água Fria. As oficinas terão início no dia 15 de março, no Centro Cultural Tenente Lucena, localizado no bairro de Mangabeira.

O projeto irá trabalhar a cultura e a arte de forma integrada, inserindo segmentos que fortalecem a comunicação, a compreensão, a relação interpessoal, o raciocínio e a autonomia do indivíduo. O Integrart traz como principal eixo a defesa da interdisciplinaridade através das atividades ofertadas.

Serão cinco módulos de aprendizagem: Integral áudio (oficina de rádio e sonorização); Pensartes (oficina de artes visuais); Educamágica (oficina de mágica e ilusionismo); Artchess (oficina de xadrez); e Orquestrando (camerata de violões e grupo percussivo de ritmos regionais). A duração será de oito meses, com carga horária de 120 horas.

No decorrer do projeto, os alunos participarão de duas apresentações públicas, expondo o aprendizado e as técnicas desenvolvidas. A primeira ocorrerá no mês de julho e a outra na culminância do projeto, que será em novembro.

O Integrart é uma parceria entre a Sedec, coordenação do Programa Mais Alfabetização de João Pessoa e Centro Cultura de Mangabeira.

Metodologia – os alunos terão atividades em laboratório, teoria nos diversos módulos, ensaio semanal da arte integrada e avaliações mensais de nível de conhecimento, ensino, aprendizagem.

Integral áudio – serão aulas práticas em laboratório de técnicas de som e áudio, conhecimento de equipamentos e periféricos sonoros, minicurso de sonorização e manutenção de equipamentos e acessórios de áudio, e miniformação de rádio escolar.

Educamágica – neste módulo, os alunos terão oficinas de técnicas em ilusionismo (truques e habilidades), a mágica e seus recursos interdisciplinares, além de atividades de performance de palco e protagonismo artístico.

Orquestrando – neste terceiro módulo haverá a camerata de violões e grupo percussivo de ritmos populares e regionais.

Pensartes – o desenho como linguagem expressiva (conexão entre o corpo, instrumentos e superfícies), o desenho como forma de expressão pessoal (escultura, obras com peças geométricas, desenhos de diversos ângulos), o desenho de observação no espelho (mostrar o corpo como suporte do desenho e forma de expressão).

Artchess – os alunos vão estudar a história do xadrez. Na parte prática, haverá aberturas, táticas, estratégias, meio jogo, finais e lances peculiares. Terão também uma formação esportiva e de cidadania – estudo filosófico. Haverá atividades e trabalhos interdisciplinares.