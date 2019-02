Prefeitura de João Pessoa convoca mais aprovados no concurso para UPA Cruz das Armas

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) divulgou nesta quinta-feira (31), em edição especial do Semanário Oficial, nomeação e convocação de 83 candidatos aprovados no concurso público para compor o quadro funcional da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Augusto Almeida Filho, localizada no bairro Cruz das Armas. A relação dos profissionais está disponível no link: https://goo.gl/N4rhbo.

No informativo, estão sendo convocados condutor de ambulância (1), técnico de laboratório de análises clínicas (4), técnico em enfermagem (22), técnico em radiologia (3), assistente social em saúde (4), biomédico (2), enfermeiro (23), farmacêutico (4), farmacêutico/bioquímico (1), médicos (19), sendo 7 com especialidade em pediatria.

Isadora Guedes, diretora de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (DGTES) orienta que os aprovados neste concurso se apresentem dentro do prazo estipulado no edital, com todos os documentos exigidos no certame.

“Ainda na mesma publicação do Semanário, consta quais os exames necessários para realização da inspeção médica pré-admissional e documentos necessários para admissão”, orienta.

Concurso – O certame teve início em janeiro de 2018, com a publicação do edital, e as provas foram realizadas no dia 15 de abril.

Ao todo, já foram convocadas 587 pessoas para os níveis médio, técnico e superior, distribuídas nas seguintes áreas: médico, médico pediatra, médico ortotraumatologista, assistente social, biomédico, enfermeiro, farmacêutico/bioquímico, farmacêutico, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica, técnico de laboratório de análises clínicas, técnico em radiologia, condutor de ambulância e auxiliar de regulação médica.

Os profissionais deste concurso foram direcionados para UPA Especialidades dos Bancários, UPA Augusto Almeida Filho, em Cruz das Armas, e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Upa Cruz das Armas – A Unidade foi inaugurada em 28 de dezembro de 2016. No ano passado, realizou 97,8 mil atendimentos a usuários de 61 bairros da Capital, além de moradores de outros 110 municípios paraibanos, com destaque para Santa Rita, Bayeux, Conde, Guarabira e Alhandra.

Cuidando da população – Com a inauguração da Unidade de Pronto Atendimento Especialidades (UPA-E) Bancários, em agosto de 2018, João Pessoa passou a ter 100% de cobertura deste tipo de serviço, cada uma delas com a capacidade de atender a 200 mil pessoas.

As quatro Unidades de Pronto Atendimento em funcionamento na Capital realizam uma média de 33 mil atendimentos ao mês.

As unidades atendem urgências clínicas e pediátricas 24 horas por dia, funcionando como um serviço pré-hospitalar junto ao Samu, realizando atendimentos de média complexidade e desafogando outros serviços de urgência e emergência da Capital.