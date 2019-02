Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 27 de fevereiro de 2019 às 14:34.

Antes de falar sobre a rescisão do contrato com a Aliança Comunicação e Cultura, o prefeito campinense anunciou a liberação de recursos financeiros de apoio aos encontros religiosos que tradicionalmente acontecem durante o período de carnaval em Campina Grande.

Segundo o prefeito, o governo municipal está liberando em 2019 mais de R$ 500 mil para eventos como Consciência Cristã, Nova Consciência, Crescer, Palavra Revelada, Shallon e vários outros, além do bloco do Jacaré do Açude Velho.

Em sua visão, este apoio é fundamental para a continuação dos eventos, que garantem grande retorno financeiro à cidade por conta da elevação do fluxo turístico durante o período do carnaval.

O município ainda dispõe de recursos para o tradicional Carnaval, porém aguarda que a Associação das Escolas de Samba de Campina Grande apresente a prestação de contas referente ao apoio financeiro recebido em 2018. O mesmo acontece em relação ao evento da comunidade Obra Nova.

Mobilidade Urbana – O prefeito ainda assinou um decreto concretizado a desapropriação de um imóvel localizada no bairro do Catolé, o que vai contribuir para o desenvolvimento de obras de mobilidade urbana naquele movimentado setor da cidade, beneficiando especialmente vias próximas ao Shopping Luiza Motta.