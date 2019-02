Prefeito paraibano com suspeita de Alzheimer se afasta do cargo

O prefeito do município de São João do Cariri Cosme Gonçalves (DEM) se afastou do cargo por 120 dias em ofício encaminhado à Câmara de Vereadores.

O documento diz que o afastamento é para tratamento de saúde e foi aprovado por unanimidade pelos parlamentares.

A Câmara convocou o vice-prefeito Helder Trajano (MDB) para assumir o cargo.

A licença ocorre meses depois do Ministério Público solicitar a interdição por incapacidade do prefeito por acreditar que ele sofra de mal de Alzheimer.

Cosme Gonçalves deveria ser ouvido no ultimo dia 20, mas não compareceu à audiência. Como as medias não foram tomadas, o MP entrou com uma ação de interdição e caberá à justiça requerer uma perícia.

*Com informações da TV Itararé.