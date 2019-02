Prefeito entrega nova praça em Campina e anuncia expansão da iluminação em LED

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, inaugurou nessa quinta-feira (14), no bairro do Centenário, a praça Severino Martins da Silva (Zinha), em homenagem ao líder comunitário e benfeitor daquela área da cidade. Ainda na solenidade, Romero anunciou a iluminação em LED da Avenida Floriano Peixoto, a curto prazo, no trecho entre a Câmara Municipal e a Avenida Dinamérica.

Em discurso, Romero Rodrigues destacou que a área onde ele inaugurava uma nova praça era tida como uma “invasão”, mas graças a uma parceria público-privada, recebeu investimentos, bancados integralmente pela empresa Aço Brasil, da ordem de R$ 1 milhão. Os trabalhos de revitalização foram supervisionados pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma).

Foram construídos na nova área de lazer oito quiosques, além da implantação de iluminação em LED, piso intertravado, estrutura de acessibilidade a cadeirantes e uma academia de saúde para atender à população do bairro do Centenário.

Esta nova ação administrativa vai beneficiar a comunidade com uma área apropriada para a sociabilidade e a prática esportiva. Haverá, ainda, a melhoria das condições de segurança da população, pois o setor recebeu moderna iluminação.

Já o vereador Alexandre do Sindicato, autor da propositura de revitalização do logradouro, disse tratar-se de uma obra sonhada há muitos anos pela comunidade do Centenário. Lembrou que, além desta praça, a atual gestão municipal também tem acelerado o desenvolvimento do Centenário com obras em diversos setores, especialmente saúde e infraestrutura.

Além do vereador Alexandre do Sindicato e do prefeito Romero Rodrigues, fizeram pronunciamentos destacando a importância da praça agora inaugurada, o advogado Manoel Clementino (pela empresa Aço Brasil), Bruno Cunha Lima, Nelson Gomes Filho (presidente da Amde) e o secretário Geraldo Nobre (Sesuma).

Os comerciantes Everton e Zinho fizeram discursos agradecendo ao prefeito Romero Rodrigues pela construção de boxes no local, cujos termos de uso foram entregues no início da solenidade.

Já em nome dos familiares de Severino Martins da Silva falou o poeta popular Lima Filho, que destacou a trajetória do homenageado como líder comunitário, chefe de família e empresário devotado ao bairro do Centenário.

Numa das solenidades mais prestigiadas do ano, além do prefeito Romero Rodrigues, estiveram prestigiando a inauguração, os secretários Geraldo Nobre (Sesuma), Joia Germano (Cultura), Eva Gouveia (Semas), Fernanda Ribeiro (Obras), Teles Albuquerque (Sejel) e Paulo Roberto Diniz (Administração); empresário Francisco Sales Ferreira (Aço Brasil) e o advogado Manoel Clementino.

Ainda compareceram deputados e líderes políticos, entre eles Renato Gadelha, Guilherme Almeida e Bruno Cunha Lima; vereadores Alexandre do Sindicato, João Dantas, Marinaldo Cardoso, Márcio Melo, Rui da Ceasa, Saulo Germano, Soraya Brasileiro, Sargento Régis, Saulo Germano e Álvaro Farias; o presidente da Amde, Nelson Gomes Filho, e o pastor Geraldo Máximo.