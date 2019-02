Prefeito em exercício visita obras em Campina Grande

O prefeito em exercício Enivaldo Ribeiro cumpriu agenda nesta quinta-feira, 21, com visitas técnicas a várias ruas que estão sendo beneficiadas com o maior programa de asfaltamento em larga escala da história de Campina Grande.

Ao final da manhã, Enivaldo foi recebido na Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STTP).

No bairro do Catolé, Enivaldo – acompanhado dos secretários Diogo Flávio e Fernanda Ribeiro – titulares da Chefia de Gabinete do Prefeito e Obras, respectivamente – esteve nas ruas pavimentadas neste último mês de janeiro, dentro da programação do Programa Cresce Campina 3.

Logo em seguida, Enivaldo e os secretários foram recebidos pelo superintendente Félix Araújo Neto, na STTP.

Lá, o prefeito em exercício conheceu em detalhes o sistema de monitoramento em tempo real do transporte coletivo de Campina Grande, foi entrevistado pela Rádio STTP, conheceu a oficina própria de vida produção de placas de sinalização e a fábrica de semáforos da autarquia.

Enivaldo Ribeiro se disse encantado com o trabalho que a STTP está produzindo em termos de placas de sinalização bilíngue.

Com a iniciativa, Campina Grande abriu mão de receber recursos do Ministério do Turismo para esse fim.