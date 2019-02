Prefeito de JP prestigia solenidade de posse da nova Mesa Diretora do TJPB

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, prestigiou, na tarde desta sexta-feira (1), a solenidade de posse do desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos no cargo de presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB).

Além dele, tomaram posse os desembargadores Arnóbio Alves Teodósio e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, como vice-presidente e corregedor-geral de Justiça, respectivamente, para o biênio 2019/2020. Na ocasião, o prefeito destacou a importância do diálogo e da união de forças nos temas de interesse da população.

“Viemos prestigiar o momento importante da posse do desembargador Márcio Murilo na presidência do Tribunal de Justiça, um jovem atuante que com certeza vai qualificar ainda mais o trabalho que vinha sendo realizado por Joás de Brito. E tenho certeza que a relação de diálogo e harmonia, de entendimento entre os poderes é fundamental para que possamos unir forças e atender aos temas de interesse da população”, afirmou Luciano Cartaxo.

A posse da nova Mesa Diretora do TJPB aconteceu no anfiteatro do Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

No evento, foram empossados, também, os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque, no cargo de diretor da Escola Superior da Magistratura (Esma), e José Aurélio da Cruz, como ouvidor de Justiça.

Eles foram eleitos na 22ª Sessão Administrativa do Pleno, na manhã do dia 14 de novembro. O desembargador Márcio Murilo, eleito com 14 votos, é o 50º presidente do TJPB.

O novo chefe do Poder Judiciário estadual, desembargador Márcio Murilo, afirmou em seu discurso que buscará colocar a Justiça mais perto da população e o TJPB próximo dos municípios.

“Esperamos ter um mandato com resultados efetivos e com elevação no número de processos julgados. Para isso, vou nomear 40 assessores e juízes de 1° Grau, responsáveis pelos julgamentos.

Além disso, vamos buscar uma melhor integração com os municípios, tenho várias ideias de captação de recursos externos para realizar parcerias e evitar o fechamento de comarcas. Queremos que o juiz esteja perto do povo”, afirmou o desembargador Márcio Murilo.