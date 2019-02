Prefeito de CG acompanha montagem da estrutura física do 21ª Consciência Cristã

O prefeito Romero Rodrigues acompanhou, na manhã desta sexta-feira, 08, a montagem da estrutura física do 21ª Consciência Cristã, evento a ser realizado no Parque do Povo, no período de 28 de fevereiro a 5 de março.

Este ano, a organização projeta um público de 100 mil pessoas nos seis dias do encontro.

Acompanhado pelo pastor Euder Faber, coordenador geral do evento, Romero conheceu o processo de montagem de estrutura de tenda gigante na parte superior do Parque do Povo, onde se concentrará a programação principal de cultos e palestras desta 21ª edição do encontro.

Também conheceu, sob a pirâmide do PP, onde ocorrerá uma exposição de livros evangélicos.

Segundo explicou Euder Faber a Romero, este ano a estrutura está sendo redimensionada para atender um público maior, com mais conforto.

Serão realizados, também, 22 eventos paralelos em várias partes da cidade.

Abertura – Com mais de 100 mensagens devocionais programadas, o Consciência Cristã 2019, sob o tema “A Prioridade do Reino”, terá sua abertura na noite do dia 28 deste, às 19h30, com a presença de turistas de 27 estados da federação, conforme inscrições feitas em cerca de 700 cidades brasileiras, além de autoridades eclesiásticas, civis e militares.

O pregador será o pastor Hernandes Dias Lopes, com o tema: “A singularidade de Jesus”.

Já o cantor Paulo César, do Grupo Logos; e a Orquestra Átrios de Louvor e o Coral Silvino Silvestre, ambos da Assembleia de Deus, farão a parte musical