Prefeito de Campina Grande aponta surpresa na eleição da mesa diretora da ALPB

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), falou sobre as novas mesas diretoras do Legislativo da Paraíba e do Brasil e citou que todos precisam entender o seu papel de legislar com harmonia.

Ele afirmou que a eleição para presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba foi surpreendente.

– Temos que aguardar com serenidade, porque de fato foi surpreendente. Acendeu uma luz amarela. Tem que ver como é que se comporta de hoje por diante e qual será o reflexo disso – disse.

Romero destacou ainda que o esperado é que exista uma mudança significativa nos municípios brasileiros no governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

*As informações foram veiculadas na Rádio Caturité FM