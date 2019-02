Prefeito de Campina anuncia entrega da praça do Centenário

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, após visita técnica nessa quarta-feira, 06, anunciou que fará a entrega oficial da nova praça do bairro do Centenário, às margens da Floriano Peixoto, próximo ao Hospital Antônio Targino, no próximo dia 13, às 17h.

A obra é resultado de uma nova Parceria Público Privada articulada por Romero.

A nova praça, que levará o nome de Zinha, saudoso líder comunitário e benfeitor do bairro do Centenário, recebeu investimentos, bancados integralmente pela empresa Aço Brasil, da ordem de R$ 1 milhão.

Os trabalhos de revitalização foram supervisionados pela Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma).

Romero Rodrigues fez a vistoria técnica às obras de construção acompanhado pelo vereador Alexandre do Sindicato; do secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Geraldo Nobre; do secretário-chefe de Gabinete, Diogo Flávio Lyra; do secretário de Juventude, Esporte e Lazer, Teles Albuquerque e do diretor da empresa Aço Brasil, Francisco Sales Ferreira.

Foram construídos oito quiosques, implantação de iluminação em led, piso intertravado, estrutura de acessibilidade a cadeirantes, além de academia de saúde para atender à população do bairro do Centenário.

Esta nova ação administrativa vai beneficiar a comunidade com uma área apropriada para a sociabilidade, prática esportiva, além de melhorar as condições de segurança da população, pois o setor receberá moderna iluminação.

Conforme destacou o representante da Câmara Municipal, vereador Alexandre do Sindicato, autor da propositura de revitalização do logradouro, trata-se de uma obra sonhada há muitos anos pela comunidade do Centenário.

Lembrou que, além desta praça, a atual gestão municipal também tem acelerado o desenvolvimento do Centenário com obras em diversos setores, especialmente saúde e infraestrutura.

“O bairro do Centenário agora tem uma nova praça. Trata-se de mais um equipamento de esporte, lazer e saúde pronto para ser entregue. O novo equipamento está fantástico. Com isso, a cidade supera a marca de mais de 50 praças construídas em nosso governo”, afirmou com entusiasmo o prefeito Romero Rodrigues.