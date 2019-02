Prefeito critica permanência de contrato do Estado firmado com a Cruz Vermelha

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PV), criticou a manutenção do governo da Paraíba no contrato firmado com a Cruz Vermelha para gerir hospitais no Estado.

Segundo ele, o então governador Ricardo Coutinho (PSB) havia acordado um contrato com uma empresa que não tinha experiência na área de gestão hospitalar e hoje se encontra envolvida em grande escândalo de corrupção.

“Eu acho que o governo do Estado tem que refletir muito sobre isso e encerrar esse contrato com a Cruz Vermelha, pois toda a direção da instituição está presa. Então, como é que o governo insiste em manter um contrato com uma empresa onde está instalada uma verdadeira quadrilha, uma organização criminosa e não sou eu quem está dizendo é o Ministério Público. O relatório é muito claro nesse sentido, mas o governador João Azevêdo insiste em manter esse contrato com a administração estadual”, criticou.