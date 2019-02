Prefeito anuncia rescisão de contrato com a organizadora d’O Maior São João do Mundo

O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues (PSDB), anunciou no final da manhã desta quarta-feira (27) a rescisão do contrato firmado entre a Prefeitura de Campina Grande e a empresa Aliança Comunicação, responsável pela organização das duas últimas edições d’O Maior São João do Mundo.

O anúncio, realizado em entrevista coletiva na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (Ipsem), ocorre na semana seguinte à deflagração da ‘Operação Fantoche’, que prendeu, entre outras pessoas, dirigentes da Aliança Comunicação sob a suspeita de envolvimento em um suposto esquema de desvio de recursos do Sistema S e do Ministério do Turismo.

Além de comunicar a rescisão do contrato com a Aliança, Romero também informou que a Prefeitura de Campina Grande vai realizar uma nova licitação, na modalidade pregão, para a contratação de uma nova empresa, que será responsável pela organização do São João este ano.

A previsão é de que o pregão seja realizado no dia 14 de março.

Tanto a rescisão do contrato quanto o comunicado sobre a realização da nova licitação já estão publicados na última edição do Semanário da Prefeitura de Campina Grande.

Mais informações ao longo do dia.