Prefeito anuncia pacote de R$ 80 milhões em obras para Campina Grande

Da Redação com Codecom/CG. Publicado em 7 de fevereiro de 2019 às 8:08.

Ainda convalescendo de uma virose, que o impediu de cumprir agenda nos dois primeiros dias desta semana, o prefeito Romero Rodrigues atendeu convite da Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande para participar de uma reunião, na noite dessa quarta-feira, 6, na sede da entidade, no Centro da cidade.

Por mais de duas horas, numa reunião conduzida pelo presidente da Associação, Marcos Procópio, Romero ouviu ideias e projetos dos empresários, discutiu propostas ousadas e inovadoras para o crescimento do município e fez um anúncio que foi recebido com entusiasmo pela plateia: até o final de seu mandato, em 2020, sua gestão vai viabilizar o investimento de, pelo menos, R$ 80 milhões em obras estruturantes e de grande impacto em termos de mobilidade urbana em Campina.

Em sua exposição, Romero fez um balanço dos principais eixos de investimentos de seu governo, na perspectiva do crescimento econômico de Campina Grande. Comemorou o ritmo acelerado do Programa Cresce Campina, que na sua atual terceira etapa, está asfaltando 125 ruas e avenidas da cidade e anunciou, para os próximos dias, que estará lançando um novo pacote de obras de pavimentação em paralelepípedo, com calçadas, em quase 150 novas ruas.

O prefeito voltou a destacar, também, o vetor de crescimento para Campina que se transformou o Complexo Aluízio Campos, no bairro do Ligeiro – um projeto que implica em recursos federais e municipais na ordem de R$ 300 milhões – que está em vias de conclusão.

Aliás, provocado pelos empresários sobre a construção de um novo Centro de Convenções em Campina Grande – equipamento que, na visão da Associação Comercial poderá assegurar, no mínimo, oito grandes eventos anuais na cidade -, Romero disse que a Prefeitura campinense será parceira na iniciativa e até colocou um terreno na área empresarial do Aluízio Campos à disposição do projeto.

Em outro momento, Rodrigues se dispôs a disponibilizar uma área do município para a construção de uma nova estrutura para a Empasa (Empresa Paraibana de Abastecimento e Serviços Agrícolas, antiga Ceasa). A demanda foi apresentada também na reunião e, novamente, o prefeito deixou clara sua permanente disposição de ser parceiro em tudo que diga respeito ao crescimento da cidade.

Com a possível permuta, o gestor manifestou o interesse de que as atuais instalações da Empasa em Campina sejam transferidas para a Prefeitura.