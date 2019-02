Preço do material de limpeza registra variação de mais de 150% em João Pessoa

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 26 de fevereiro de 2019 às 10:09.

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB) realizou, nos dias 20 e 21 de fevereiro, uma pesquisa de preços de materiais de limpeza em 11 supermercados da Capital.

De acordo com o levantamento, o sabão em pó Tyxan Cartucho com 2kg da Ypê, apresentou preços variando em até 151,52%; de R$ 11,49 (Supermercado Manaíra – Manaíra) até R$ 28,90 (Atacadão – Geisel), uma economia de R$ 17,41.

O desengordurante, o pulverizador da Veja com 500ml, mostrou variação de 81,55% oscilou de R$ 8,40 (Hiper Bompreço – Centro) até R$ 15,25 (Pão de Açúcar – Miramar), uma economia de R$ 6,85.

Entre os limpa vidros com 500ml, o Vidrex Cristal pulverizador com álcool da marca Veja foi encontrado com preços variando 79,45%; o menor valor de R$ 10,90 (Pão de Açúcar – Miramar) até R$ 19,56 (Hiper Bompreço – Centro), diferença de até R$ 8,66.

Quaisquer dúvidas, sugestões, reclamações e elogios; ligar para órgão através do número 151, ligação direta e gratuita de qualquer telefone. Para mais detalhes da pesquisa acesse a planilha.