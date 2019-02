Pré-Carnaval tem Alcione no Rio e Olodum em Salvador

RIO DE JANEIRO, RJ, RECIFE, PE, E SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – Quem for curtir o pré-Carnaval do Rio neste final de semana terá opções que vão desde show de sambistas consagrados como Alcione, Jorge Aragão e Diogo Nogueira a ensaios de blocos de tradição, como o Volta, Alice!.

No sábado (9), a sambista Alcione se apresenta na quadra da escola de samba Mangueira, em uma festa com feijoada liberada. Com ingressos entre R$ 20 e R$ 40, o show ocorrerá na quadra da escola, na Mangueira, zona norte, das 13h às 19h.

No mesmo dia, a sede do Cordão da Bola Preta, um dos blocos mais tradicionais do Rio, na Lapa, centro da cidade, promove uma festa com a temática axé Bahia dos anos 1990. O axé, muito popular na cidade quando o ritmo explodiu em popularidade no século passado, voltou à moda no carnaval do Rio, caracterizado até então principalmente pelas marchinhas e sambas.

A festa começa às 23h e terá participação de Felipe Cordeiro, cantor que se notabilizou também com músicas com ritmos do Pará, como o carimbó. Os ingressos são de graça para quem tiver nome na lista amiga e chegar até meia noite. Sem nome é R$ 10. Depois de meia noite, o ingresso passa a R$ 20 com nome na lista e R$ 30, sem nome.

No domingo (10), os sambistas Diogo Nogueira e Jorge Aragão se reúnem para um show no clube Monte Líbano, na Lagoa, zona sul. Também haverá apresentações das baterias da Mocidade Independente de Padre Miguel e Acadêmicos do Salgueiro. Com ingressos a R$ 80 que dão direito a feijoada liberada, o evento começa às 13h e vai até 21h.

A já tradicional Orquestra Voadora comemora no domingo cinco anos do clube Leão Etíope do Méier, no bairro de mesmo nome da zona norte. A partir das 15h será exibido um documentário sobre os 10 anos do bloco, um dos ícones da retomada do carnaval de rua no Rio. O bloco toca clássicos da música brasileira e do pop internacional em versão de fanfarra. Haverá ainda apresentação dos músicos do do bloco e também dos grupos Samba de Coco de São Gonçalo e Charanga Talismã.

Para quem quer curtir um bloco tradicional, a pedida é o último ensaio de pré-Carnaval do Volta, Alice!, que ocorrerá no centro do Rio, a partir das 17h. O bloco leva esse nome porque desfila na rua Alice, em Laranjeiras. O ensaio deste domingo, contudo, será no bar Kamikaze, no centro da cidade.

Se você pretende cair na folia mas está sem ideia de fantasia, a dica é ir no evento O Mercado, que ocorrerá no sábado e no domingo, de 13h às 20h, com entrada gratuita, no Flamengo, zona sul. O evento de moda, design e gastronomia terá uma parte só dedicada aos adereços de Carnaval e purpurina.

OLINDA

A pedida do fim de semana no pré-Carnaval de Olinda é o baile aberto do tradicional bloco Eu Acho é Pouco. A festa ocorre a partir das 14h, neste sábado, na Praça do Carmo, com shows de vários artistas e Djs convidados.

A agremiação vermelha e amarela, conhecida por desfilar com um dragão alegórico, resolveu não cobrar ingressos neste ano.

Nascido na ditadura, o Eu Acho é Pouco é conhecido por ter um forte posicionamento político de esquerda. Simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro no Recife iniciaram campanha de boicote à festa nas redes sociais.

Também neste sábado, em Aldeia, Camaragibe, no Grande Recife, ocorre a festa do Guaiamum Treloso Rural. Com ingressos a partir de R$ 55, a banda Cordel do Fogo Encantado é a principal atração.

SALVADOR

Em Salvador, o Centro Histórico deve ser o epicentro dos ensaios pré-carnavalescos que acontecem este fim de semana. Na sexta-feira (8), grupo Àttooxxá -conhecido por misturar o pagode baiano com beats eletrônicos- faz show na Praça Quincas Berro D’Água, no Pelourinho.

No sábado (9), o grupo Música de Quinta, projeto musical de A Outra Companhia de Teatro, faz show gratuito com repertório carnavalesco no calçadão do Politeama, centro.

O bloco de samba Amor & Paixão comemora 15 anos no domingo com shows de Nelson Rufino, Batifun, Fora da Mídia e Grupo Movimento no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

Já o Olodum comanda o festival de música e artes Femadum no sábado e domingo. Na terça-feira (12), faz o seu tradicional ensaio Terça da Benção, no Pelourinho.

Fora do circuito do Centro Histórico, o cantor e compositor Luiz Caldas, considerado uns dos pioneiros do axé, faz show gratuito no sábado no Parque Costa Azul. No mesmo dia, o grupo Bailinho de Quinta traz um repertório de machinhas carnavalescas em show no Espaço Jequitaia, no Comércio, com participação de Davi Moraes.

Sábado (9)

Feijoada da Verde e Rosa com Alcione

Local: Quadra da Mangueira, rua Visconde de Niterói, 1072, Mangueira, zona norte

Horário: 13h às 19h.

Ingresso: R$ 20 a R$ 40

Festa Axé de Carnaval, com show de Illy e participação de Felipe Cordeiro

Local: Sede do Cordão da Bola Preta, rua da Relação, 3, Lapa, centro

Horário: 23h Às 6h

Ingresso: até R$ 30

O Mercado

Local: Beco do Pinheiro, 10, Flamengo, zona sul

Horário: 13h às 20h

Ingresso: grátis

Domingo (10)

Feijoada do Sambarazzo com Diogo Nogueira e Jorge Aragão

Local: Clube Monte Líbano, avenida Borges de Medeiros, 701, Lagoa, zona sul

Horário: 13h às 21h

Ingresso: R$ 80 (com feijoada liberada)

Cinco anos do Leão Etíope do Méier

Local: rua Aquias Cordeiro, 364, Méier, zona norte

Horário: 15h

Ingresso: grátis

Último ensaio do Volta, Alice!

Local: rua do Mercado, 23, centro

Horário: 17h às 21h

Ingresso: gratuito