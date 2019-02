Pré-Carnaval: Salvador tem Ilê Aiyê, Caetano e Gil; Rio terá João Donato

JOÃO PEDRO PITOMBO, JOÃO VALADARES E LUCAS VETTORAZZO

SALVADOR, BA, RECIFE, PE, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – O fim de semana pré-carnavalesco em Salvador será protagonizado pelos principais blocos afro e afoxés, com participações de dois mestres da música popular brasileira: Caetano Veloso e Gilberto Gil.

No sábado (16), acontece a 40º Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê, quando será escolhida a Deusa do Ébano do Ilê. O evento Senzala do Barro Preto, no Curuzu, e terá participação de Gil, Caetano, Daniela Mercury, Lazzo Matumbi, além da anfitriã Band’Aiyê.

No dia seguinte, os Filhos de Gandhy farão o seu Festival Cultural da Paz no Largo do Pelourinho. O evento, gratuito, terá participações de Gil, Daniela Mercury, Mariene de Castro, Edil Pacheco e Gerônimo.

No mesmo dia, o Olodum faz o seu ensaio geral para o Carnaval, às 14h, na Praça Tereza Batista, no Pelourinho.

Também no domingo, no bairro da Ribeira, Margareth Menezes faz mais um ensaio para o Carnaval com participações de Caetano, Alexandre Leão e do bloco afro Muzenza.

Do outro lado da cidade, a banda Jammil fará um show gratuito no final da tarde de domingo (17) no Jardim dos Namorados, Pituba. A apresentação faz parte do projeto “Vamos ver o pôr do sol”, com apresentações em espaços abertos sempre ao anoitecer.

No Rio de Janeiro, o músico João Donato se apresenta no sábado junto com o bloco Cordão do Boitatá no Teatro Rival, na Lapa, centro do Rio. Os ingressos variam de R$ 35 a R$ 70 e a festa começa às 19h30.

Também no sábado, o Desliga da Justiça, bloco em que os integrantes se apresentam fantasiados como heróis dos quadrinhos do cinema e que tocam clássicos das marchinhas e da música pop, se apresenta na Gávea, na Praça Santos Dumont, a partir das 9h.

Às 15h desfilará o tradicional Imprensa Que Eu Gamo, bloco formado pelos profissionais de imprensa que caiu no gosto dos moradores do bairro das Laranjeiras, na zona sul. O bloco sai na rua Gago Coutinho. No mesmo bairro, na rua General Glicério, sai o GB Bloco, com concentração a partir das 13h.

A Banda de Ipanema faz seu desfile de oficial de carnaval às 17h, em frente à praça General Osório, em Ipanema, zona sul.

No domingo, o tradicional Volta, Alice! faz seu desfile de pré-Carnaval, na rua Alice, em Laranjeiras, zona sul, a partir das 9h.

Às 14h, o Bloco o Bita, inspirado no canal infantil Mundo Bita, se apresenta na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste, com ingressos que variam de R$ 30 a R$ 120. Haverá atividades e duas sessões de shows dos músicos do grupo.

Também no domingo, o bloco Fala, Meu Louro desfila no Santo Cristo, região central do Rio, a partir das 17h.

No Recife, quem comanda o pré-Carnaval neste sábado (16) é o bloco Amantes de Glória, famoso por arrastar uma multidão pelas ruas do bairro da Boa Vista, no centro da cidade.

Neste ano, os organizadores resolveram mudar o endereço da saída. Agora, os súditos de Glória se concentram, a partir das 15h, na Praça Maciel Pinheiro e seguem em direção ao Pátio de Santa Cruz, na Boa Vista.

O Amantes nasceu em 1997, mas só no ano seguinte estreou no Carnaval. Surgiu de um grupo de sete amigos jornalistas e psicólogos, cinéfilos, que se reuniam toda segunda-feira num bar no Centro do Recife, após sessões de cinema.