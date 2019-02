Pós-Graduação em Estudos de História Local na UEPB abre vagas para especialização

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), através da coordenação do Programa de Pós-Graduação em História Local, Sociedade, Educação e Cultura, lançou edital para preenchimento de vagas para o curso de Especialização.

No total, estão sendo oferecidas 25 vagas para a turma 2019, além de outras cinco para alunos ouvintes, como reserva para eventuais desistências ao longo do curso.

As inscrições para os interessados serão realizadas no período de 18 a 21 de fevereiro nos horários das 8h às 12h e das 18h30 às 21h, na Secretaria do curso, localizada na Central de Integração Acadêmica, Campus de Bodocongó.

As inscrições também poderão ser efetuadas por via postal, desde que a documentação seja recebida pela secretaria até o último dia previsto no edital.

Para efetivar a inscrição o candidato deve apresentar os seguintes documentos: ficha de inscrição devidamente preenchida e assinada; declaração de ciência dos termos do edital de seleção PPGHL; cópia autenticada do diploma de graduação, devidamente registrado, cópia autenticada do documento de identidade; cópia autenticada do CPF; cópia autenticada do título de eleitor; cópia do comprovante da última votação; comprovante de quitação com o serviço militar; cópia do currículo vitae em versão impressa, encadernada com documentos comprobatórios.

É exigida ainda uma carta sucinta à comissão de seleção apresentando prováveis intenções de pesquisa e expondo as fontes disponíveis para tanto. A seleção será feita mediante uma prova escrita e análise de currículo.

A prova escrita será realizada no dia 9 de março, e a análise dos currículos ocorrerá entre os dias 18 a 21 do mesmo mês.

O resultado final será divulgado no dia 22 de março As matrículas serão entre os dias 25 e 28. As aulas estão programadas para começarem no dia 30 de março.