Polícias da PB e do RN prendem homens suspeitos de praticar mais de 10 homicídios

Uma operação integrada das Policias Civil, por meio da 18ª Delegacia Seccional de Catolé do Rocha, no Sertão da Paraíba, 12º Batalhão de Polícia Militar e policiais civis do Rio Grande do Norte, nesta quinta-feira (28), na cidade de Mossoró, resultou na prisão de Ericles da Silva Sousa e Manoel Agostinho Bezerra, suspeitos de praticar homicídios e latrocínios (roubo seguido de morte).

De acordo com as investigações, eles aparecem como envolvidos em mais de 10 assassinatos registrados entre os anos de 2017 e 2018 na região de Catolé do Rocha.

Um dos crimes que a dupla é investigada é o latrocínio de uma mulher no mês de novembro de 2018. A vítima vinha em uma moto com o marido e a filha, uma criança de colo, quando os suspeitos surgiram e anunciaram o assalto.

Ela foi atingida com um tiro na cabeça quando os criminosos mandaram parar o veículo. Pelas características repassadas pelas testemunhas, a polícia descobriu por meio dos levantamentos que os responsáveis pelo crime seriam os membros de um grupo criminoso que atua na cidade.

Eles foram identificados e a partir daí começaram as buscas para prendê-los, o que aconteceu nesta quinta-feira, no bairro da Abolição, em Mossoró (RN), onde os dois homens estavam escondidos.

Com a dupla, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 380, dois revólveres e muitas munições de 12 e pistola calibre 380, celulares e uma moto com restrição de roubo.

Os agentes de investigação acreditam que uma das armas encontradas com os suspeitos seria a usada no latrocínio.

Ela será encaminhada para o Instituto de Policia Cientifica da Paraíba (IPC) para que os peritos criminais façam o confronto balístico.

Ericles e Manoel vão aguardar presos no Rio Grande do Norte e a transferência para um presídio da Paraíba. Aqui no estado eles serão investigados pelos crimes que são suspeitos, homicídios e patrimoniais.

Dando continuidade à Operação, policiais civis e militares coordenados pelo delegado seccional Silvio Rabelo e pelo comandante do 12º BPM, major Esaú Barboza, prenderam na cidade de Catolé do Rocha mais dois integrantes do grupo criminoso que Ericles e Manoel fazem parte.

Marcelo Bezerra e Janildo Severino Bezerra foram surpreendidos pelos policiais no Bairro Tancredo Neves. Eles foram encaminhados para a Delegacia da cidade e vão ser apresentados na audiência de custódia.