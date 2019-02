Policial militar salva criança de um ano que estava engasgada em João Pessoa

Uma criança de um ano que estava asfixiada por um pedaço de carne foi salva após receber atendimentos de primeiros socorros de um policial militar no bairro dos Funcionários II, em João Pessoa, no sábado (23).

De acordo com a Polícia Militar, o pai da criança ao ver a filha tendo convulsões gritou por socorro e uma das equipes da Rádio Patrulha do 5º Batalhão de Polícia Militar ouviu e decidiu ajudar.

A criança, de 1 ano e seis meses, se engasgou com um pedaço de carne quando estava assistindo desenho animado, sentada no sofá. Após se asfixiar, a menina começou a ter convulsões, fato que assustou o pai e fez com que ele corresse para pedir ajuda. O sargento Duarte, responsável pelo socorro, disse que conseguiu salvar a menina por questões de segundos.

“Comecei a fazer o procedimento para desobstrução das vias respiratórias e conseguimos reanimar a menina. Momento de muita emoção porque toda a família começou a se sentir aliviada. Chamamos o Samu e, graças a Deus, conseguimos salvar a menina, como havíamos prometido no primeiro contato com a família”, relatou.

O policial explicou que a ocorrência fez com que ele lembrasse do próprio filho, que tem três anos. Após o susto, o policial militar entregou a criança nas mãos da mãe dela, de 26 anos. Os moradores da rua Desembargador João Santa Cruz, onde aconteceu o episódio, aplaudiram o trabalho dos policiais militares.