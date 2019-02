Policiais prendem acusados de roubo de cargas na região de Mamanguape

Uma operação policial realizada de forma integrada entre policiais civis e militares das cidades de Guarabira e Mamanguape e que teve início na madrugada desta terça-feira (12), em Guarabira, resultou no cumprimento de mandados de prisão contra cinco envolvidos em roubos de cargas e outros crimes praticados na região de Mamanguape.

Quatro pessoas, inclusive uma mulher que é companheira de um deles, foram presas e um quinto integrante da quadrilha já estava detido em um dos presídios da cidade.

A operação, denominada de Nefasta em referência à deusa da destruição, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos expedidos pela Comarca de Mamanguape, cidade onde foi praticada a maioria dos crimes, principalmente de cargas.

Eles também são acusados de roubar a arma de um vigilante do campus da Universidade Federal da Paraíba, em Areia, no ano passado, segundo informou o comandante do 4º BPM, tenente-coronel Gilberto.

Além de policiais de Mamanguape, participaram da operação guarnições policiais do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar): Rotam, Força Tática, do supervisor, capitão Arimatea, e do CPU (Coordenador de Policiamento da Unidade), tenente Petronilson, comandados pelo tenente-coronel Gilberto, além de policiais civis do GTE (Grupo Tático Especial), tendo à frente o delegado Hugo Lucena.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil e, após prestar depoimentos, seriam levados para o presídio.