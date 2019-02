Policiais do 4º BPM prendem suspeitos de tráfico de drogas em Belém

Policiais da 3ª Companhia do 4º BPM (Batalhão de Polícia Militar) realizavam rondas de rotina na manhã deste domingo (24), na cidade de Belém, quando avistaram dois homens em atitudes suspeitas que, ao avistarem a aproximação da guarnição, tentaram fugir. Eles foram alcançados e, ao serem abordados, foram encontrados com eles 19 pedras de substâncias semelhantes a crack e uma quantidade de substância similar à maconha. Os policiais conduziram os dois e a droga para a delegacia.

No Bairro do Rosário, em Guarabira, um homem que estava criando desordem no interior da própria residência foi preso por policiais depois de denúncias de que ele chegou em casa com sinais de embriaguez e agrediu várias pessoas que estavam no local. No momento da abordagem policial, o acusado ainda resistiu e foi contido para poder ser levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por agressão física e resistência à prisão.

No sábado (23), também em Belém, a guarnição comandada pelo subtenente Valdir foi acionada para atender a um ocorrência de perturbação do sossego e, ao chegar ao local, manteve contato com o proprietário da residência para que ele desligasse ou mesmo baixasse o volume do som, o que foi feito por ele.

No entanto, posteriormente, os policiais foram informados de que ele tinha voltado a ligar o som, o que foi confirmado pelos policiais, que passaram novamente na frente da residência. O homem então recebeu voz de prisão pela perturbação do sossego e desobediência e foi conduzido à delegacia.