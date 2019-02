Policiais civis da PB têm o pior salário do país, diz vice-presidente da Aspol

O vice-presidente da Associação dos Policiais Civis de Carreira da Paraíba (Aspol), Frank Barbosa, falou sobre a tabela divulgada pela Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis listando os salários dos policiais do Brasil e citou que a Paraíba está no último lugar.

Ele destacou que o policial na Paraíba possui quatro classes e em todas o salário é o pior do país.

– Para a última fase, fizemos uma média, que seria quando o policial está próximo da aposentadoria, para que a gente atingisse a média nacional, teríamos que ter um incremento de mais de R$ 6 mil no salário – disse.

Frank declarou que os policiais precisaram reivindicar coletes balísticos no último governo e citou que o diálogo no novo governo é sentido de maior valorização do policial civil. Ele frisou que há uma diferença grande entre os salários dos agentes e dos delegados e citou que isso precisa ser modificado.

Frank ainda comentou que muitos policiais que já se aposentaram voltaram ao trabalho após perceber que as gratificações não estão sendo adicionadas ao pagamento da aposentadoria. Também disse que uma das reivindicações da Aspol é de que o policial seja pago através do subsídio.

– Estamos iniciando esse processo de luta pela valorização do policial civil. Oficiamos o secretário de Segurança pedindo uma reunião com ele para a gente mostrar as dificuldades. Claro, ele faz parte dos quadros da Polícia Civil e conhece como ninguém os problemas que nós enfrentamos. Solicitamos também uma audiência com o governador para que a gente mostre as nossas dificuldades – disse.

*As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité FM