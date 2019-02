Polícia realiza operação ‘Maré Baixa’ para combater crimes no Sertão

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 12 de fevereiro de 2019 às 19:41.

Um trabalho integrado dos policiais civis do Grupo Tático Especial (GTE), Núcleo de Roubos e Furtos (NRF) da 19ª Delegacia Seccional e militares da Rotam e Bope do 14º Batalhão da Polícia Militar de Sousa, no Sertão paraibano, resultou na prisão, na manhã desta terça-feira (12), de Lindon Jhonson da Silva, 29 anos, e na apreensão de uma adolescente de 17 anos, suspeitos de envolvimento na prática de tráfico de drogas.

A prisão e apreensão foram realizadas durante a operação ‘Maré Baixa’ deflagrada para combater o tráfico de drogas, reduzir o número de homicídios e roubos registrados na região.

A ação fez parte do trabalho investigativo realizado nos bairros Frei Damião, Jardim Brasília, Sousa I e conjunto Ceap, que identificou um ponto de venda de entorpecentes e os responsáveis por ele.

O local foi monitorado e assim que ficou confirmada a prática do crime os policiais foram até a residência e conseguiram o flagrante. Foram apreendidas 30 munições de vários calibres, 1 carregador de pistola, 3 aparelhos celulares, 1 máquina fotográfica, sacos plásticos usados para embalar drogas, uma balança de precisão, R$ 10 mil, drogas e comprovantes de transações bancárias.

Lindon Jhonson foi encaminhado para a Delegacia. Já o adolescente foi entregue ao juiz da Infância e Juventude, responsável pela aplicação da medida socioeducativa. A operação foi coordenada pelo comandante do 14º BPM, tenente coronel Jurandy Pereira Monteiro, e pelo delegado seccional Ilamilto Simplício.

“Mais um trabalho exitoso das polícias no sentido de coibir a prática de crimes na Região. Com a apreensão desses indivíduos, bem como o valor em dinheiro, entendemos que houve um prejuízo considerável para o tráfico”, concluiu o delegado seccional.