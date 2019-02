Polícia prende trio suspeito de assaltar e fazer moradores de reféns em Guarabira

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu dois adolescentes que vinham praticando uma série de assaltos na zona rural da cidade de Guarabira. O trio foi detido na noite dessa sexta-feira (22), no momento em que estavam praticando um roubo a uma casa, no Sítio Maciel de Baixo, onde fizeram cinco moradores de reféns, ao perceberem a presença da PM.

Os policias do 4º Batalhão montaram um cerco na residência e começaram as negociações para liberar as vítimas. Após 20 minutos, o primeiro morador foi liberado. Em seguida, os outros quatro moradores foram sendo soltos, de forma progressiva. Após salvar todas as vítimas, a PM rendeu os três rapazes, que foram detidos em flagrante.

Com os acusados, de 18, 16 e 15 anos, a PM apreendeu duas armas de fogo e recuperou celulares, dinheiro, relógios, mochilas, tênis, sandálias, acessórios de maquiagens, caixas de sabonete, lanterna e até duas conchas de cozinha – todos produtos dos roubos praticados pelo trio na noite dessa sexta-feira.

Os três foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, em Guarabira.